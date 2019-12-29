Российский певец и композитор Рома Жуков подвергся административному взысканию в аэропорту якутского Нерюнгри. Бывший участник группы Мираж в состоянии алкогольного опьянения некорректно вел себя в зоне досмотра, а при оформлении административного протокола в линейном пункте полиции грубо и нецензурно выражался в адрес стражей порядка.

Российский певец и композитор Рома Жуков подвергся административному взысканию в аэропорту якутского Нерюнгри. Бывший участник группы "Мираж" в состоянии алкогольного опьянения некорректно вел себя в зоне досмотра, а при оформлении административного протокола в линейном пункте полиции грубо и нецензурно выражался в адрес стражей порядка, не реагируя на замечания.О том, что полицейские в аэропорту Нерюнгри привлекли к административной ответственности 52-летнего мужчину и 27-летнюю женщину за некорректное поведение, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Протоколы на нарушителей спокойствия были составлены по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). По факту оскорбления правоохранителей начата проверка, ее результаты будут направлены в следственные органы.