На Новодевичьем кладбище подготовили могилу для легендарного худрука Современника. Но откопали ее совсем в другом месте, нежели планировалась ранее.

На Новодевичьем кладбище подготовили могилу для легендарного худрука "Современника". Но откопали ее совсем в другом месте, нежели планировалась ранее.Первый муж мужем Галины Волчек был актер Евгений Евстигнеев, с которым она прожила девять лет и от которого родила сына Дениса. В 1992 году Евгений Александрович умер в одной из клиник Лондона, где ему должны были провести сложнейшую операцию на сердце. Он был похоронен на 10 участке престижного Новодевичьем кладбище.Когда ушла из жизни Галина Борисовна, предполагалось, что она будет покоится рядом. Но места рядом с отцом ее единственного сына просто нет. Поэтому покоиться худрук "Современника" будет рядом с близким другом и коллегой – худруком "Ленкома" Марком Захаровым на участке №5. И в этом есть мистическое совпадение..."Удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены, рассказала дочь Марка Анатольевича Александра Захарова. – Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей. А потом около полувека они строили свои театры, очень дружа и очень радуясь успехам друга. Они ушли в один год. В год Театра".26 Дек 2019 в 9:09 PSTНапомним, ушла из жизни на 87-м году жизни. Ее экстренно госпитализировали с пневмонией, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти, увы, не смогли...