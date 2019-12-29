В Москве задержан мужчина, задушивший двухлетнюю девочку, сообщает Следком. Уточняется, что в пятницу в одном из домов в Восточном Измайлове 30-летняя мать обнаружила двухлетнюю дочь без признаков жизни с гематомой на голове.

В Москве задержан мужчина, задушивший двухлетнюю девочку, сообщает Следком. Уточняется, что в пятницу в одном из домов в Восточном Измайлове 30-летняя мать обнаружила двухлетнюю дочь без признаков жизни с гематомой на голове.Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ об убийстве, назначена судмедэкспертиза. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.Ранее сообщалось, что в Ленинградской областью предстанет перед судом мужчина, задушивший 9-летнюю девочку. Известно, что это родной брат отчима убитого ребенка. Он изнасиловал девочку и задушил ее подушкой. На поиски убийцы ушло 8 лет, уточняет следствие.