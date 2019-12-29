Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям.Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. В частности, за "совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома", лицам, уже ранее попадавшим под аналогичную статью Кодекса РФ об административных правонарушениях, грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.В случае, если речь идет о крупной партии камней, стоимость которой превышает 2 млн 250 тыс. рублей, штраф может составить 2 млн рублей, а тюремный срок — до 4 лет, сообщает ТАСС.По данным МВД России, объем конфискованного в 2014-2016 годах самовольно добытого янтаря в среднем составил 15,7 тонны в год оценочной стоимостью 1,3 миллиарда рублей.Ежедневно в Калининградской области тысячи ныряльщиков выходят в море за янтарем. Этот камень пользуется огромным спросом у ювелиров всего мира. Долгие годы застывшую смолу добывали на берегах Балтийского моря. Сейчас охотники за солнечным камнем покупают лодки и дорогое водолазное оборудование, чтобы испытать удачу на дне. Они не только нарушают закон, но и серьезно рискуют жизнью.