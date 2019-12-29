Сотрудники полиции и дружинники напомнили гражданам правила, соблюдение которых поможет избежать неприятных ситуаций

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями народной дружины «Новый рубеж» и КТОСов провели профилактические рейды в нескольких районах города.Полицейские совместно с дружинниками провели с гражданами разъяснительные беседы по профилактике мошенничеств и рассказали о распространенных способах обмана. Пояснили, что мошенники часто ходят по квартирам пожилых людей, представляясь сотрудниками различных социальных служб. В результате таких визитов у пенсионеров пропадают деньги и ценности. Поэтому одно из основных правил, пояснили жителям стражи порядка, – не пускать в свою квартиру незнакомцев, обязательно требовать удостоверение и звонить в соответствующую организацию.Сотрудники полиции предостерегли пенсионеров от покупки «чудодейственных» лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, какими бы представительными внешне они не выглядели.Особое внимание во время бесед было уделено телефонным мошенничествам. Участники рейда порекомендовали местным жителям не доверять подобным звонкам и, прежде всего, перезванивать своим близким родственникам, а также, в случае совершения противоправных действий, сообщать в правоохранительные органы.Полицейские и дружинники вручили гражданам разработанные МВД России памятки, в которых содержится необходимая информация об основных преступных схемах мошенников, рекомендации для пожилых людей, контактная информация.