Водитель автобуса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Молдавию, погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе в Московской области. В салоне автобуса находились 32 человека, в настоящее время известно, что никто из пассажиров не пострадал.

Очевидцы запечатлели на видео последствия серьезной аварии, произошедшей в субботу, 28 декабря, на трассе А-108 в Московской области.Как сообщает ТАСС, экскурсионный автобус, в салоне которого находились 32 человека, столкнулся с попутным грузовиком.После удара автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Молдавию, пробил ограждение и оказался за пределами проезжей части.Известно, что в результате инцидента погиб водитель автобуса, никто из пассажиров не пострадал.