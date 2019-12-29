Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией Газпром.

Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром". Стороны договорились снять взаимные претензии в европейском арбитраже, пишет ТАСС.Как ранее сообщил министр энергетики России Александр Новак, процедура подписания соглашения запланирована на 29 декабря. В итоге Антимонопольный комитет Украины откажется от претензий к "Газпрому" на сумму около 7 миллиардов долларов.На прошлой неделе "Натфогаз Украины" и "Газпром" сумели договориться о заключении контракта на прокачку газа по украинской территории. Ожидается, что в 2020 году Россия экспортирует в Европу по газотранспортной сети Украины 65 миллиардов кубометров газа.