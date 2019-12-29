Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем. Законопроект О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин расколол общество и вызвал протесты.

Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" расколол общество. Голосование по нему вызвало протесты на севере страны, в городах Никшич и Будва перекрывали дороги. Сербские депутаты даже устроили потасовку в парламенте из-за событий в Черногории. Оппозиция посчитала, что власти слишком мягко реагируют на принятие в соседней стране скандального закона, направленного против Сербской православной церкви. Были задержаны десятки человек на улицах. Сообщалось, что полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Полиция задержала 18 депутатов, устроивших потасовку, позднее они объявили голодовку в знак протеста.Закон был принят большинством голосов после длительных дебатов в ночь на пятницу. Оппозиционный Демократический фронт в субботу сообщил, что продолжит с однопартийцами и единомышленниками оказывать давление на власти Черногории с целью отозвать спорный законопроект.В Сербской православной церкви опасаются, что за принятием закона последует изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ приняла решение до Рождества устраивать в православных храмах заупокойный колокольный звон каждые два часа, а после вечерней службы будут проходить отдельные молебны в поддержку церкви и верующих.Один из лидеров Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал митрополита Черногорско-Приморского наложить "клетву" (проклятие) на президента страны Мило Джукановича, подписавшего закон. Кнежевич назвал подписанный закон "позорным", а президента – "атеистом и безбожником" и призвал "проклясть его самого и его потомков".Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.