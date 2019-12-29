Худрук Современника много лет не передвигалась самостоятельно. Но перед тем, как навсегда покинуть эту землю, произошло чудо.

Худрук "Современника" много лет не передвигалась самостоятельно. Но перед тем, как навсегда покинуть эту землю, произошло чудо.Впервые Галину Борисовну в инвалидной коляске заметили в 2017-ом году в Кремле на церемонии награждения званием "Герой труда". Тогда многие предположили, что Волчек "парализована". Но ее близкие рассказали, что случилось на самом деле.Худрук "Современника", как оказалось, перемещалась в инвалидном кресле из-за серьезных проблемы со спиной – еще в 2014 году ей диагностировали межпозвонковую грыжу. Ослабленные грыжей диски в этом случае плохо фиксируют позвонки тела по физиологической оси, увеличивая нагрузку на мышцы и причиняя нестерпимую боль. А если учесть вес тела и постоянное физическое напряжение...Долгое время Волчек боролась со своим состоянием, затем решила поберечь себя, пересев в инвалидное кресло. Врачи предлагали ей сделать операцию на позвоночнике, но без гарантий того, что боли пройдут. Актриса отказалась, поскольку ее больное сердце могло не выдержать наркоза.В начале июня, когда вдруг стала тяжело дышать, задыхаться, попала в больницу. Но уже в августе хвасталась подруге: "Видела мои ножки? Как в молодости стали, никаких отеков больше".Публикация от (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PSTА 19 декабря Галина Борисовна, праздновала в театре 86-й день рождения. "Сейчас я постараюсь в первый раз... встать... перед вами", – сказала она молодой труппе театра. И, действительно, медленно, но уверенно под крики "браво" встала с инвалидного кресла. Через неделю ее сердце перестанет биться...