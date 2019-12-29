В пресс-службе театра Современник рассказали, что в 9 часов утра на основной сцене начнется прощание с Галиной Волчек.

В пресс-службе театра "Современник" рассказали, что в 9 часов утра на основной сцене начнется прощание с Галиной Волчек.В 11 часов утра — гражданская панихида, а в 14 часов на Новодевичьем кладбище пройдут ее похороны, передает РИА Новости.В мэрии сообщили, что могила Волчек будет находится рядом с могилой режиссера Марка Захарова — на участке № 5. Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря.В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989 года занимала пост художественного руководителя театра.