Если человек перестает удивляться, то ему пора на кладбище, - так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, есть ли новогодний подарок, которым его можно удивить.

"Если человек перестает удивляться, то ему пора на кладбище", — так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, есть ли новогодний подарок, которым его можно удивить.26 декабря на Красной площади в Москве прошел традиционный предновогодний матч Ночной хоккейной лиги. Со счетом 8-5 победила команда Владимира Путина.В интервью соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину глава государства рассказал, что после матча участники отправятся к нему домой на чашку чая."Мы потом, после этого зайдем ко мне домой, на чашку чая, мы так делаем уже третий год подряд", — сообщил президент.Саму игру, по его словам, можно считать "настоящим хорошим" корпоративом.