Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новый порядок расселения аварийного жилья.

Закон предполагает наделение органов власти полномочиями по признанию домов аварийными и подлежащими сносу и расселению, а также устанавливает особый порядок определения возмещения за изымаемое жилья.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее Минстрой утвердил свод правил оценки технического состояния жилых домов – эти правила позволят установить четкие критерии признания домов аварийными. В документе содержатся требования к работам по техническому освидетельствованию объектов, правила проведения измерений и обработки результатов осмотра. Для каждого материала прописаны критерии аварийности.