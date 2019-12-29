С 1 сентября 2020 года в России начнет действовать закон, по которому заемщик получит обратно часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита.

С 1 сентября 2020 года в России начнет действовать закон, по которому заемщик получит обратно часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита. Закон подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.Действие закона не будет распространяться на взятые до указанной даты потребительские кредиты со страховкой. Закон предусматривает возможность отказаться от страховки в течении 14 дней после заключения нового договора кредитования. В этом случае банк может повысить процентную ставку по кредиту.Получить часть страховой премии за неистекший период при досрочном погашении кредита можно, подав заявление в банк в течение двух недель.Закон прошел первое чтение в Госдуме в сентябре 2018 года, но его согласование заняло больше года.