Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки не будут взимать комиссионное вознаграждение при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших в бюджет субъекта РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки не будут взимать комиссионное вознаграждение при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших в бюджет субъекта РФ.Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. В соответствии с ним, в 2018-2022 годах курортный сбор взимается с туристов в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Заместитель министра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева сообщила ранее, что в 2019 году в результате эксперимента по введению курортного сбора в российских регионах получено 863 миллионов рублей, пишет ТАСС.Президент также подписал закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры, музеи и на концерты. Теперь в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены изменения, которые устанавливают штрафы, кратные стоимости билета. Так, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета для людей, реализующих такие билеты. Для граждан штраф составит полторы-две цены билета, для должностных лиц — от двух до трех цен.Кроме того, Владимир Путин подписал федеральный закон, который переносит срок вступления в силу обязанности производителей лекарств осуществлять их обязательную маркировку — с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года.Глава государства подписал и законы о плате за негативное воздействие на окружающую среду, которым также запрещается сжигание необработанного мусора; о цифровом нотариате; об отдельных камерах СИЗО для беременных и матерей с детьми.Все эти документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 28 декабря. Президент подписал также законы о повышении МРОТ, расселении аварийного жилья и возвращении в аэропорты помещений для курения.