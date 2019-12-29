Мост в Крым способен простоять века при должном обслуживании, заявил президент РФ Владимир Путин в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Мост в Крым способен простоять века при должном обслуживании, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину."Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может, и на века. Надо только все обслуживать, ремонтировать, будет и веками стоять", — сказал глава государства.Он добавил, что строительство такого сооружения стало возможным благодаря современным технологиям."Три раза пытались строить, все безуспешно, все сносилось. Невозможно было. Ведь почему говорили, что они не сделают, у них не получится, это невозможно, потому что технологий не было раньше, а у нас появились, — подчеркнул президент — И потом – работали хорошо все, много и качественно работали. И практически все на собственных технологиях, очень здорово, просто молодцы".Путин отметил, что строители моста "сами счастливы за результат, которого добились". "Чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом. Вы видели, какие люди там. Глаза горят у них", — сказал президент, поблагодарив мостостроителей.Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 24 декабря. Маршрут прошел по Крымскому мосту – таким образом возобновились регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.