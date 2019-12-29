Новые данные в деле крушения пассажирского самолета в Казахстане. Выживших постепенно выписывают из реанимации, а из рухнувшего самолета стали потихоньку откачивать топливо.

Новые данные в деле крушения пассажирского самолета Fokker в Казахстане. Выживших постепенно выписывают из реанимации, а из рухнувшего самолета стали потихоньку откачивать топливо.Кадры, облетевшие весь мир: полицейский вытаскивает из-под обломков самолета годовалого младенца. Старший лейтенант Жаксылык Султанов оказался месте катастрофы одним из первых. Когда забирал малыша из рук матери, оставшейся под обломками, сердце обливалось кровью."Мать хотела встать, но у нее не получалось. Я сказал: нельзя вам вставать, не двигайтесь, я вашего ребёнка отдам в скорую, все будет нормально", — вспоминает Жаксылык.Все силы сейчас брошены на помощь пострадавшим. На борту в момент крушения находились 98 пассажиров, 12 человек погибли. За жизни других борются медики. Врачи на ногах вторые сутки.Поисковая операция на месте крушения пассажирского лайнера не прекращается уже сутки. Работы по ликвидации последствий и выяснению всех обстоятельств авиакатастрофы продолжались и ночью. Территория оцеплена, и хорошо видно, что трагедия могла быть еще страшнее, если бы самолет рухнул на жилые дома, расположенные совсем рядом.Спасатели разбирают обломки воздушного судна. Демонтировать полные баки с топливом опасно даже сейчас. По счастливому стечению обстоятельств горючее не сдетонировало в момент падения."На данный момент в качестве основных версий рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотов и погодные условия", — заявил Ерлан Ахашов, представитель МЧС Казахстана."Из Москвы прилетает эксперт. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены. Завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в Москве. С 30 декабря уже работа начнется", — сказал Берик Камалиев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.До итоговых результатов следствия деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена."Сертификат эксплуатанта будет возобновлен не ранее 10 января. Должна быть выполнена работа по расследованию. Будут привлечены зарубежные специалисты из Англии, Европы и США. Наше решение будет основываться на их отчетах", — завил Питер Гриффитс, руководитель Авиационной администрации Республики Казахстан.Комитет гражданской авиации Казахстана инициировал работу по повышению безопасности полетов. Проверяются все наземные и авиационные службы.Чтобы решить вопрос с дефицитом мест, запускают дополнительные рейсы и железнодорожные вагоны. Впрочем, в канун праздников и этого не хватает. Сдать билеты и вернуть деньги пока получается далеко не у всех. В аэропорту разгневанные пассажиры — уже вторые сутки.Тем временем следователи восстанавливают хронологию событий. Пассажирский лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, рухнул спустя всего 55 секунд после взлета. Набирая высоту, судно несколько раз ударилось о полосу, зацепило ограждение и врезалось в недостроенный двухэтажный дом.28 декабря в Казахстане — День общенационального траура. Люди несут цветы к зданию аэропорта в Алмате, по всей стране приспущены флаги.