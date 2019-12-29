Вдова первого президента России приехала в театр Современник, чтобы проститься с режиссером Галиной Волчек. Наина Ельцина почувствовала себя плохо во время церемонии.

Вдова первого президента России приехала в театр "Современник",чтобы проститься с режиссером Галиной Волчек. Наина Ельцина почувствовала себяплохо во время церемонии.Как оказалось, Наина Иосифовна и Галина Борисовна были оченьблизки. Для вдовы экс-президента Бориса Ельцина Волчек была близкой подругой.По словам Ельциной, приятельница всегда поддерживала ее втрудную минуту. Наина Иосифовна не скрывает, что тяжело переживает из-за смерти близкого человека."Огромная потеря для всех в нашей стране. Она былазамечательной актрисой, очень хорошим режиссером, выдающимся руководителемтеатра – легендарный "Современник" теперь уже навсегда связан с ееименем. А для меня она была еще и по-настоящему родным человеком", – сказалаНаина ИосифовнаДля 87-летней вдовы Ельцина церемония прощания с ГалинойВолчек, судя по всему, стала серьезным испытанием. У гроба ей стало плохо. Раздавленную горем Наину Иосифовну пришлось уводить под руки. Ееусадили рядом с сыном умершей, Денисом Евстигнеевым. Подругу отпаивали водой, сообщает26 Дек 2019 в 9:33 PSTНапомним, художественный руководитель "Современника"скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерлаот отека головного мозга и легких. Сегодня, 29 декабря, на сцене театра прошла гражданскаяпанихида. Проститься со звездой приехали многие отечественные знаменитости.