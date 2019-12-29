Руководство мадридского Реала приняло решение отказаться от идеи приобретения у английского Манчестер Юнайтед полузащитника сборной Франции Поля Погба. Боссы Королевского клуба предложили главному тренеру Зинедину Зидана альтернативный вариант.

Руководство мадридского "Реала" приняло решение отказаться от идеи приобретения у английского "Манчестер Юнайтед" полузащитника сборной Франции Поля Погба. Боссы "Королевского клуба" предложили главному тренеру Зинедину Зидана альтернативный вариант.Французский специалист рассчитывал увидеть Погба в качестве усиления для центральной линии поля, однако руководители "сливочных" дали понять – на хавбека "МЮ" он может не надеяться. В "Реале" наставнику предложили развивать юного Федерико Вальверде. Юный испанец постепенно становится игроком основного состава мадридцев.Напомним, что накануне в "Манчестер Юнайтед" самому Погба дали согласие на его уход в мадридский клуб. Француз много раз заявлял о своем желании сменить клубную прописку, был услышан своими боссами. Теперь же Погба может остаться в Манчестере из-за "Реала".