Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами на то время, когда он перестанет быть профессиональным футболистом. 34-летний португалец назвал две вещи, чему он хотел бы себя посвятить.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими планами на то время, когда он перестанет быть профессиональным футболистом. 34-летний португалец назвал две вещи, чему он хотел бы себя посвятить."Я всегда выхожу на поле с намерением выиграть и когда тело перестанет правильно реагировать на тренировки, я остановлюсь, — приводит слова Роналду Евроспорт.Ru со ссылкой на The National. – Много лет назад идеальным возрастом ухода из спорта были 30 лет или 32 года. Теперь же можно увидеть и 40-летних футболистов"."Когда я закончу с футболом, хотел бы вернуться к учебе – мне это нравится, потому что, увы, не всегда могу ответить на вопросы, которые у меня возникают. И есть еще одна вещь, очаровывающая меня – кино. Хотел бы в нем сняться".