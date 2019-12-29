В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сборная России провела свой второй матч на турнире. Наша команда разгромила канадских сверстников со счетом 6:0.

В Чехии продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сборная России провела свой второй матч на турнире. Наша команда разгромила канадских сверстников со счетом 6:0.Это самая крупная победа российской молодежки над канадцами.Уже на второй минуте нападающий россиян Александр Хованов распечатал ворота канадцев. На 11 минуте Павел Дорофеев после паса Никиты Александрова развил успех. А еще через три минуты цели достиг бросок Никиты Ртищева. После первого периоде сборная России впереди 3:0.Начало второго периода также оказалось удачным для россиян. Никита Александров забросил четвертую шайбу. Но на этом сборная России не успокоилась. Еще до второго перерыва Егор Соколов и Григорий Денисенко довели преимущество россиян до шести шайб.В третьем периоде соперники много атаковали, но счет не изменился. Сборная России выиграла 6:0. Это первая победа подопечных Валерия Брагина на турнире. В группе В сложилась интересная ситуация. Все пять участников – команды России, Чехии, США, Канады и Германии выиграли по одной встрече, потерпели по одному поражению и имеют по три очка. Но наша молодежка вышла на первое место благодаря лучшей разнице заброшенных шайб.