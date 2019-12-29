Сборная России одержала победу над командой Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 6:0. Шайбы забросили Хованов, Дорофеев, ..

Сборная России одержала победу над командой Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 6:0. Шайбы забросили Хованов, Дорофеев, Ртищев, Александров, Соколов и Денисенко.Напомним, в первом матче группового этапа российские спортсмены проиграли чехам со счетом 3:4. В воскресенье, 29 декабря, сборная России сразится на льду с командой США.