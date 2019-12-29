На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.

На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.После матча по традиции в честь победителей прозвучал гимн. Но во время исполнения гимна России капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не стал снимать шлем. Что является не только проявлением неуважения к сопернику, но и нарушением регламента.Капитан российской сборной Григорий Денисенко сделал коллеге замечание, а также указал судье на поведение канадца. После исполнения гимна российские хоккеисты отказались пожимать Хэйтону руку.