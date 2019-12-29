По традиции в канун Нового года прошла Рождественская гонка. Она состоялась в немецком Гельзенкирхене.

По традиции в канун Нового года прошла "Рождественская гонка". Она состоялась в немецком Гельзенкирхене.Победу в соревновании одержали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, финишировавшие с результатом 32 минуты 16,9 секунды. Серебро забрали немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат. До первого места им не хватило 4,5 секунды. Замкнули тройку лидеров украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный с результатом 32 минуты 28,9 секунд.Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт отстали от победителей на 1 минуту 43,9 секунды. В итоге им удалось взять лишь 10 место.Выступление наших спортсменов привело болельщиков в ужас. Во время соревнования прямо на первых кругах Екатеринаупала в отбойник. Матвей, судя по всему, решил поддержать ее и опозориться с ней за компанию. Биатлонист влетел в ограждение, в котором надолго застрял, ровно на том же месте, где и его коллега.28 Дек 2019 в 11:27 PSTРоссияне пришли в ужас после увиденного. По мнению многих, это худшее выступление наших биатлонистов за всю историю."Это самое позорное наше выступление из всех, что я видел на Рождественских гонках", "Наши заслужили золото за шоу заочно внезачетно. У меня даже мать с сестрой сейчас сказали: "Наши пьяные что ли?"", – пишут озлобленные фанаты.