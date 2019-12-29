В Москве, в театре Современник, прощаются с актрисой, режиссером Галиной Волчек. Приехавшие на гражданскую панихиду люди не могут сдержать эмоций.

В Москве, в театре "Современник", прощаются с актрисой,режиссером Галиной Волчек. Приехавшие на гражданскую панихиду люди не могутсдержать эмоций.Актриса ИнгеборгаДапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что домГалины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкогочеловека.Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей,Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо."Я не помню, когда я с Вами познакомилась. Но так случилось, что вы были моим другом в Москве... Денис, Катя. Мы никогда не встречались профессионально, но вы – моя семья. Спасибо Вам за Дениса", – сказала Ингеборга. Сообщаетсайт .Напомним, сегодня, 29 декабря в театре "Современник" проходитгражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек. С самогоутра к гробу идут люди: коллеги, ученики, поклонники таланта звезды.26 Дек 2019 в 10:13 PSTПримечательно, что вечером в "Современнике" будутиграть "Три сестры". Постановка пройдет в память о . Это был любимый спектакль худрука. Все билеты проданы.Художественный руководитель театра "Современник"скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерлаот отека головного мозга и легких.