В Москве, в театре Современник, прощаются с актрисой,
режиссером Галиной Волчек. Приехавшие на гражданскую панихиду люди не могут
сдержать эмоций.
В Москве, в театре "Современник", прощаются с актрисой,
режиссером Галиной Волчек. Приехавшие на гражданскую панихиду люди не могут
сдержать эмоций.
Актриса Ингеборга
Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом
Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого
человека.
Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей,
Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо.
"Я не помню, когда я с Вами познакомилась. Но так случилось, что вы были моим другом в Москве... Денис, Катя. Мы никогда не встречались профессионально, но вы – моя семья. Спасибо Вам за Дениса", – сказала Ингеборга. Сообщает
сайт .
Напомним, сегодня, 29 декабря в театре "Современник" проходит
гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек. С самого
утра к гробу идут люди: коллеги, ученики, поклонники таланта звезды.
26 Дек 2019 в 10:13 PST
Примечательно, что вечером в "Современнике" будут
играть "Три сестры". Постановка пройдет в память о . Это был любимый спектакль худрука. Все билеты проданы.
Художественный руководитель театра "Современник"
скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла
от отека головного мозга и легких.