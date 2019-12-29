В Саратове двое студентов провалились под лед на Волге, пытаясь достать из воды упавший телефон. Их спасли оказавшиеся поблизости сотрудники полиции.

В Саратове двое студентов провалились под лед на Волге, пытаясь достать из воды упавший телефон. Их спасли оказавшиеся поблизости сотрудники полиции.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое сотрудников патрульно-постовой службы дежурили в районе набережной Волги, когда услышали крики и просьбы о помощи. Они подбежали к воде и увидели молодого человека и девушку, которые не могли выбраться на берег самостоятельно.Полицейские вытащили студентов и передали бригаде подъехавшей скорой помощи. Молодые люди рассказали, что гуляли по набережной и хотели сделать совместную фотографию, но девушка уронила телефон в Волгу. Пара попыталась достать аппарат, но неудачно — оба оказались в ледяной воде.Девушка рассказала, что телефон был новым, его было жалко, кроме того, она боялась, что ее мама будет ее ругать за это. Поэтому они и полезли его доставать.Один из полицейских рассказал, что молодых людей помогли вытащить прохожие, и кто-то из них принес автомобильный трос. Затем спасенные студенты поблагодарили полицейских и ушли, пишет РИА Новости.