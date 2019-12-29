Хоккейный клуб Сибирь нанесла поражение китайскому Куньлунь Ред Стар в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Хоккейный клуб "Сибирь" нанесла поражение китайскому "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Новосибирске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.Сибиряки благодаря заброшенным шайбам Евгения Чесалина и Юусо Пуустинена вели 2:0, но буквально за четыре минуты дважды пропустили, позволив гостям из Поднебесной перевести игру в овертайм. В дополнительное время голов забито не было – победитель выявлялся в серии буллитов. Точнее в бросках оказались хоккеисты "Сибири".Победа позволила "Сибири" набрать 47 очков, с которыми они занимают шестое место в таблице Восточной конференции. "Куньлунь" проиграл, но сохранил за собой пятую строчку Востока.