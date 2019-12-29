Боевики террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам при поддержке отрядов Сирийской национальной армии в субботу, 28 декабря, два раза атаковали позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Атаки были отбиты, потерь среди сирийских военнослужащих нет.

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке отрядов "Сирийской национальной армии" в субботу, 28 декабря, два раза атаковали позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Атаки были отбиты, потерь среди сирийских военнослужащих нет.Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, боевики дважды напали на позиции правительственных войск в районе населенного пункта Джарджаназ минувшей ночью. В каждой атаке участвовали отряды численностью до 50 боевиков. Их поддерживали пять-шесть пикапов с установленным на них тяжелым вооружением, пишет ТАСС.Сирийские правительственные силы атаки отбили. По данным Боренкова, потери боевиков составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожено два пикапа.