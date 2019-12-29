Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины. Накануне браслет сняли с их младшей сестры - Марии Хачатурян. Трех сестер обвиняют в убийстве собственного отца.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронные браслеты с двух старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины. Об этом рассказал их адвокат Алексей Липцер.Накануне браслет сняли с их младшей сестры — Марии Хачатурян. Трех сестер обвиняют в убийстве собственного отца. Следственный комитет решил не просить суд о продлении меры пресечения сестрам. Текущие сроки меры пресечения истекают как раз в конце декабря.Сестры проживают в разных местах: Мария — в Москве, а две ее сестры — в Подмосковье у родственников. Девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, а также со свидетелями по их уголовному делу и журналистами, передает РИА Новости.Убийство произошло 27 июля 2018 года: по версии следствия, сестры зарезали 57-летнего Михаила Хачатуряна в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Личная неприязнь девушек к родному отцу была вызвана длительным психическим и физическим давлением.Несмотря на вывод экспертизы о том, что отец сексуально эксплуатировал дочерей, следствие предъявило им самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье УК РФ – пожизненное лишение свободы.По предварительным данным, Генпрокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение против сестер Хачатурян, так прокурорские работники усмотрели в материалах дела нарушения. Ранее комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила: две сестры из трех в момент совершения убийства могли осознавать характер своих действий. В отношении Марии Хачатурян следствие направило в прокуратуру постановлении о применении принудительного лечения.