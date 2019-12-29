В преддверии новогодних каникул полицейские провели мероприятие, направленное на безопасное поведение детей на улице

Во время зимних каникул много времени юные участники дорожного движения проведут на улице. Не стоит забывать, что закон улиц и дорог строгий. Поэтому только отличное знание правил позволяет участникам дорожного движения создать для себя безопасную дорогу. Не стоит забывать, что для зимы характерны сложные метеорологические условия. Такие факторы как слякоть, туман, короткий световой день и снегопады, работают не на безопасность участников дорожного движения. Но когда на одежде пешехода присутствуют какие-либо светоотражающие элементы пешеход становится заметнее для водителя транспортного средства.В преддверии новогодних каникул сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району провели мероприятие с первоклассниками и их родителями, направленное безопасное поведение детей на улице. Полицейские напоминали ребятам о необходимости строгого соблюдения требований Правил дорожного движения, повторили с ребятами правила перехода проезжей части, объяснили, где и как правильно переходить дорогу, какие меры безопасности должны соблюдать пешеходы во время движения. Сотрудники полиции напомнили о важности использования фликеров. В завершение встречи ребятам вручили световозвращающие элементы, которые они вместе со своими родителями прикрепили к верхней одежде.После теоретической части сотрудники ГИБДД совместно с родителями провели с ребятами пешеходную экскурсию. Для этого все прошли к ближайшему пешеходному переходу, где полицейские напомнили ребятам и их родителям об элементах дороги – проезжей части, тротоурах, дорожных знаках и их назначение. Обратили внимание на то, что, подходя к проезжей части, необходимо убрать сотовые телефоны, наушники, по возможности снять капюшоны и, убедившись в безопасности, начинать движение. После чего ребята вместе со взрослыми прошли безопасным маршрутом.