Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет с 20 по 26 января 2020 года в Австрии. Список фигуристов был рекомендован тренерским штабом российской сборной.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет с 20 по 26 января 2020 года в Австрии. Список фигуристов был рекомендован тренерским штабом российской сборной.В соревнованиях у женщин выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова (запасные – Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова), сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин, а также запасные Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник представят сборную России в мужской категории.На чемпионат Европы отобрались и спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (запасные – Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов).В танцах на льду выступят Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (запасные – Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко).