Сегодня, 29 декабря, в театре Современник прошла церемония прощания с артисткой и режиссером Галиной Волчек. Среди присутствующих на траурном мероприятии была певица Кристина Орбакайте.

Сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" прошла церемонияпрощания с артисткой и режиссером Галиной Волчек. Среди присутствующих натраурном мероприятии была певица Кристина Орбакайте.Кристина всегда считала Галину Борисовну членом семьи.Волчек была лучшей подругой матери певицы, Аллы Пугачевой. Естественно,Орбакайте не могла пропустить похороны родного человека.Певица появилась у гроба Волчек, облаченная в брюки и простенькийджемпер – все черного цвета. Шею знаменитость укутала в шелковый шарф в тон.Вокалистка старалась не привлекать внимание к собственной персоне. Она тихосела рядом с сыном Галины Борисовны, Денисом Евстигнеевым, выразила ему словаподдержки.Во время церемонии Кристину Орбакайте попросили выйти к журналистам.Певица согласилась. Она была так расстроена, что забыла пригладитьрастрепавшиеся волосы. Так и вышла к камерам. В тяжелую минуту мало кто думаето собственном внешнем виде, голова забита другим.29 Дек 2019 в 4:43 PST"Спасибо, Моя дорогая (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.), за подаренное мнесчастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь идоверие. Вы всегда в моем сердце", – писала ранее Кристина Орбакайте в "Инстаграм".Напомним, по предварительной информации, звездатеатра и кино скончалась от отека головного мозга и легких.Утром 26 декабря у знаменитости начали отказывать внутренние органы, в тот жедень ее не стало. Актрисе было 86 лет.