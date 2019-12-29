Сегодня, 29 декабря, в театре Современник прошла церемония
прощания с артисткой и режиссером Галиной Волчек. Среди присутствующих на
траурном мероприятии была певица Кристина Орбакайте.
Сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" прошла церемония
прощания с артисткой и режиссером Галиной Волчек. Среди присутствующих на
траурном мероприятии была певица Кристина Орбакайте.
Кристина всегда считала Галину Борисовну членом семьи.
Волчек была лучшей подругой матери певицы, Аллы Пугачевой. Естественно,
Орбакайте не могла пропустить похороны родного человека.
Певица появилась у гроба Волчек, облаченная в брюки и простенький
джемпер – все черного цвета. Шею знаменитость укутала в шелковый шарф в тон.
Вокалистка старалась не привлекать внимание к собственной персоне. Она тихо
села рядом с сыном Галины Борисовны, Денисом Евстигнеевым, выразила ему слова
поддержки.
Во время церемонии Кристину Орбакайте попросили выйти к журналистам.
Певица согласилась. Она была так расстроена, что забыла пригладить
растрепавшиеся волосы. Так и вышла к камерам. В тяжелую минуту мало кто думает
о собственном внешнем виде, голова забита другим.
29 Дек 2019 в 4:43 PST
"Спасибо, Моя дорогая (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), за подаренное мне
счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и
доверие. Вы всегда в моем сердце", – писала ранее Кристина Орбакайте в "Инстаграм".
Напомним, по предварительной информации, звезда
театра и кино скончалась от отека головного мозга и легких.
Утром 26 декабря у знаменитости начали отказывать внутренние органы, в тот же
день ее не стало. Актрисе было 86 лет.