Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных продолжает постепенно сводить со своего тела татуировки. Правда, в этот раз молодой человек решил подшутить над собой и превратился в героиню популярной вселенной Ведьмака.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных продолжает постепенно сводить со своего тела татуировки. Правда, в этот раз молодой человек решил подшутить над собой и превратился в героиню популярной вселенной "Ведьмака".В кадре Шальных предстал перед поклонниками с огромными подбородком. Сын Яковлевой решил не откладывать дело "в долгий ящик" и пройти еще одну процедуру по удалению рисунков на лице прямо перед новогодними праздниками. В результате воздействия лазером на кожу у молодого человека начался отек нижней части лица, однако это вполне себе нормально.Подбородок Дениса распух настолько, что парень едва ли в состоянии шевелить губами. Впрочем, это не помешало ему пошутить и заодно подколоть поклонников "Ведьмака". В своем инстаграм-аккаунте сын актрисы подписал свое фото, опубликованное в разделе сториз так."Смарите я йенифер научите меня магии!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – подколол поклонников знаменитой вселенной молодой человек. Текст он дополнил забавным смайликом в виде кошачьей мордочки, смеющейся до слез.Стоит заметить, что удалять рисунки с тела гораздо больнее, чем их наносить.Тем более, что Денис чистит от татуировок очень чувствительную зону, где расположено много нервных окончаний. Он струдом выдерживает мучительную обработку лазером, но намерен продолжать, чтобы наконецстереть надоевшие черные изображения с лица.26 Дек 2019 в 11:20 PST