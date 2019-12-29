Затевая это расследование к серии юбилеев вокруг всеми любимой книги Два капитана, мы и предполагать не могли, какие нас ждут поистине необычные открытия. Особенно про женщин из числа реальных прототипов. Вот уж действительно бороться и искать, найти и не сдаваться.

Затевая это расследование к серии юбилеев вокруг всеми любимой книги "Два капитана", мы и предполагать не могли, какие нас ждут поистине необычные открытия. Особенно про женщин из числа реальных прототипов. Вот уж действительно "бороться и искать, найти и не сдаваться".Но сначала все-таки мужчина. Погибший ровно 100 лет назад Валериан Альбанов — так на самом деле звали штурмана полярной экспедиции, история которой легла в основу книги "Два капитана". Именно оставленные им дневники-"ключи" позволят нам прикоснуться к тому, что же было зашифровано в знаменитом романе. А это все-таки история женщин. Куда без них?!В книге шхуна называется "Святая Мария". В романе это — в честь жены капитана Татаринова Марии Васильевны. И ею, Марией Васильевной, погубив своего двоюродного брата-капитана, и пытается овладеть зловредный спонсор. Но на самом деле шхуна называлась "Святая Анна", и названа она была в честь того спонсора, который был тетей капитана, похоже, очень корыстолюбивой Анной Брусиловой. Между тем еще одна удивительная женщина, еще девушка, была и на борту. Она стала ангелом-хранителем или той, кто окончательно погубил экипаж?В самом начале фильма "Два капитана" все изложено по книге: капитан шхуны (по книге – Татаринов) провожает своего штурмана (Климова), чтобы тот дошел до "большой земли", передал письма родственников и просьбу о помощи шхуне, которая намертво вмерзла в лед и стала дрейфовать к полюсу. По книге эту шхуну будет потом полжизни искать Саня Григорьев, который знакомится в дочерью капитана.Анна Брусилова. Видно, что властная женщина. Так звали тетю капитана, чья фамилия в реальной жизни была тоже Брусилов. В 1912 году он вышел на "Святой Анне" в попытке пройти за одну навигацию Северным морским путем с запада на восток. Штурманом у него был тот самый Альбанов, уроженец Уфы, где живет Михаил Чванов, главный исследователь жизни и штурмана, и капитана, и этой самой тети."По сути, она финансировала экспедицию. Но в самый последний момент ограничила финансирование: Экспедиция должна была быть акционерной. Она потребовала, чтобы акционеры вышли", — рассказал Чванов.Среди тех, кто еще скоро сошел на берег, был и судовой врач. Вместо него... Не будем пока открывать все тайны истории. Приоткроем тайны кино.У того же самолета, который теперь стоит на "Мосфильме"- Вы в фильме – все: истребитель, бомбардировщик и полярный летчик. Даже у Каверина такого нет.- Хороший артист может все, — признается Борис Токарев, заслуженный артист РСФСР.Исполнитель главной роли подсказывает нам, кто в фильме сыграл, по сути, самого себя. Вообще-то это не профессиональный артист, а тот, кто был главным консультантом фильма, знаменитый полярный летчик и штурман Валентин Аккуратов. И в реальной жизни — орденоносец, многие годы он посвятил поиску пропавших полярных экспедиций и того, что от них осталось.- У Аккуратова, я просто видел, была, например, жестяная банка американская, — рассказал Борис Токарев.- Найденная?- Найденная там. Я спросил: а как вы их находили? А он говорит: не представляете, какой прозрачности лед. То есть они увидели точку и поняли, что это — предмет. Еще одна вещь была потрясающая — у него была женская туфелька. И на ней было написано: "Поставщик двора Его Императорского Величества".- А с Брусиловым же была вот эта девушка потрясающая?- Конечно.На борт "Святой Анны" эта девушка зашла еще в Петербурге. Предполагалось, что, надышавшись морским воздухом, она, обладавшая необычным именем — Ерминия Жданко — сойдет на берег в Архангельске, откуда шхуна уйдет в Арктику. Но она осталась на борту навечно. Как судовой врач.Из ее последнего письма родителям о явно поразившем ее капитане-вдовце Брусилове: "Он такой хороший человек, каких я редко встречала, но подводят его все самым бессовестным образом, хотя он со своей стороны делает все, что может. Между тем когда об экспедиции знает чуть ли не вся Россия, нельзя же допустить, чтобы ничего не вышло"."И вот она увидела и уже тогда поняла трагичность этой экспедиции, решила остаться вместе с ними. Я могу сказать, что это был, может быть, самый мужественный человек после Альбанова в этой экспедиции", — отметил Михаил Чванов.Почему трагичность была очевидна сразу? Мы видим съемку с борта танкера, который идет тем же маршрутом, что и они. Называется танкер "Штурман Альбанов" — в память о том самом штурмане со "Святой Анны". А он, Альбанов, невольно оказался во главе экспедиции, когда большинство на борту, включая капитана, слегло от неизвестной болезни. Беды преследовали "Святую Анну" с самого начала. Из-за скупости спонсора. Но еще раз: какого спонсора?"Если вспомнить "Двух капитанов" Каверина, там мы видим дядю Татаринова, который плохую роль сыграл в снаряжении экспедиции, подвел просто. Образ Татаринова – собирательный", — сказал Михаил Чванов.На самом деле "злым гением" был не он, не двоюродный брат капитана Николай Антонович, а тетка Анна.- Даже, например те ездовые собаки, которых собирали по Архангельску. Вся история приписывается Николаю Антоновичу. А ведь она достаточно достоверная была. И купцы продавали Брусилову совсем не ездовых собак, а дворняжек, — пояснил Борис Токарев.И совсем мистическое: перед тем как быть переименованной в "Святую Анну", эта шхуна называлась "Пандорой", то есть в честь греческой богини, которую преследуют несчастья."Когда она стояла у причала в Петербурге, присутствующий при ее отплытии президент Франции Пуанкаре сказал: "Как бы этого ни случилось", — рассказал Михаил Чванов.В фильме и книге, когда шхуна застряла во льдах, капитан отправляет штурмана на "большую землю" сам. В реальной жизни на борту вызрел конфликт. Штурман ушел, когда капитан его разжаловал. Что было в последние часы?"Альбанов, когда уходил с судна, весь экипаж несколько дней писал письма. Они были запечатаны были Брусиловым в один пакет и переданы Альбанову", — сказал Михаил Чванов.По книге и фильму, письма были доставлены на "большую землю" — просто их вместе с собой утопил почтальон, а адреса смыло.Оказавшись на "большой земле", Альбанов переслал начальству все документы, из которых мировая наука узнала много нового о полярных течениях и новых землях, но личных писем от членов экспедиции родственникам на самом деле разослано не было."В пакете писем не оказалось, и поэтому до сих пор загадка, были ли эти письма", — сказал Михаил Чванов.- Наверное, были причины, что письма не дошли, — считает Борис Токарев.- Почему?- Для меня, например, проблема заключается в том, почему Альбанов ушел с корабля. Я понимаю, были сложные отношения с Брусиловым, острая зимовка, но мне кажется, что вообще это был бунт на корабле."Он хотел идти один. Но к нему присоединились еще 12 человек, — отметил Михаил Чванов. — До Земли Франца-Иосифа дошли только двое — штурман Альбанов и матрос Конрад".С тем матросом Конрадом был знаком тот самый штурман Аккуратов. В реальной жизни. Вот что он писал сам: "Скупо, но тепло говоря об Альбанове, Конрад наотрез отказывался сообщить что-либо о Брусилове, о его отношении к своему штурману. После моего осторожного вопроса, что связывало их командира с Ерминией Жданко, он долго молчал, а потом тихо сказал: "Мы все любили и боготворили нашего врача, но она никому не отдавала предпочтения. Это была сильная женщина, кумир всего экипажа. Она была настоящим другом, редкой доброты, ума и такта. Прошу вас, ничего больше не спрашивайте"."Есть такая категория людей, которые, сидя на теплой печи в Москве или Петербурге, в каждой полярной трагедии ищут только черное. Если Альбанов ушел с судна, раз там была женщина, значит, там был какой-то треугольник, там была драма. Он сжег судно и ушел — одни так говорили. Вторые говорили, что он был не заинтересован в том, чтобы эти письма дошли, он их уничтожил", — сказал Михаил ЧвановНаш собеседник уверен: письма утонули по пути. А штурман Альбанов...- Альбанов очень мучился тем, что оставил свой провиант, — подчеркнул Борис Токарев.- Похоже, он на самом деле погиб из-за этого. То есть обстоятельства смерти — то ли взрыв, то ли что, но он явно мучился душой.- Нет. Он очень хотел потом узнать судьбу "Святой Анны". А она исчезла бесследно."Он пытался и даже предлагал свои варианты этого самого поиска. Это неподтвержденная версия, что он поехал к адмиралу Колчаку, который был выдающимся полярным исследователем, с предложением организовать поисковую экспедицию даже в условиях Гражданской войны. Но Колчаку уже было не до этого", — рассказал Михаил Чванов.По пути от Колчака штурман Альбанов погиб — при взрыве пороха на станции Ачинска. Где же теперь искать "Святую Анну"?По книге — Земля Святой Марии, то есть Северная Земля, к которой шли и другие экспедиции того года, ведь капитан Татаринов вобрал в себя черты и Брусилова, и Русанова, и Вилькицкого.- А у них было соревнование друг с другом или с иностранцами? Что ими двигало в этом смысле?- Я думаю, что они соревновались с собой. Понимаете, почему человек хочет подняться на вершину? Сам с собой, — отметил Борис Токарев."Архипелаг Северная Земля открыл Борис Вилькицкий и предлагал его называть Землей Николая Второго", — пояснил Михаил Чванов.- На самом деле многие острова, насколько я помню, переименовывались, — сказал Борис Токарев.- Да. Была Земля Николая Второго, названая Велькицким, она стала Северной Землей. Остров цесаревича Алексея — Малый Таймыр. И так далее. Много чего произошло за век."Следов экспедиции Русанова до сих пор ее не нашли. Георгий Седов погиб по пути к полюсу", — отметил Михаил Чванов.По книге и фильму, Саня Григорьев — вот кто все-таки находит на Таймыре "Святую Марию" Татаринова, то есть "Святую Анну" Брусилова. В реальной жизни есть только легенда, что вроде бы в 1938 году, когда в Арктике высадились папанинцы со станцией "Северный полюс-1", летчики Водопьянов и Куратов видели, как "Святая Анна" все еще дрейфовала. Но видели издалека, а скоро все скрыл туман, а когда он рассеялся, — никаких следов.Важно, тем не менее, где это произошло: у земли Францу-Иосифа, где была найдена та самая туфелька, возможно, той самой девушки-судового врача. Еще из последнего ее письма родителям перед отплытием в Арктику: "Где именно будем зимовать, пока неизвестно, зависит от того, куда удастся проскочить. Интересного предстоит, по-видимому, масса. Если будет малейшая возможность, то пришлю откуда-нибудь письмо. Но вы все-таки не особенно ждите".