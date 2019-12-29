Певица Елена Темникова умеет удивлять публику смелыми образами. Вот и в этот раз ее внешний вид никого не оставил равнодушным.

Певица Елена Темникова умеет удивлять публику смелыми образами. Вот и в этот раз ее внешний вид никого не оставил равнодушным.В кадре артистка позирует в большой черной футболке, из-под которой кокетливо выглядывают ее обнаженные ягодицы. Лицо бывшая солистка группы "Серебро" прикрывает картонной черной маской в виде знаменитого героя компании Disney Микки Мауса. По всей видимости, звезда отечественного шоу-бизнеса таким образом хотела представить в облике символа будущего года."Идеальный подарок на Новый год. Новоелекало. Теперь моя любимая. Обожаю. Горжусь. Пусть у вас все будетхорошо в 2020. А если подкрадется стресс – покажите ему (средний палец – прим.ред.)и ничего небойтесь, ведь на вас символ года. И жмякайте Микки почаще. Наощупь он оочень кайфовый" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Елена в своем инстаграм-аккаунте.Поклонники закономерно пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Многие высказали комплименты в адрес артистки.Супер, твои почти , ягодицы!!!", "Попку поближе) ", "С такой мышкой все счастливыми будем😍", "Растопила лед вокруг🔥", "Самая лучшая!😘😍💦👄❤️👅👄🤤", "а можно больше наподобие фоток?🔥🤤🤤🍑 просто💥", " Ох всем твоего мышонка хочется пожмакать😜", – высказались восторженные комментаторы.Публикация от (@lenatemnikovaofficial) 27 Дек 2019 в 7:11 PST