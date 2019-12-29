Певица Елена Темникова умеет удивлять публику смелыми образами. Вот и в этот раз ее внешний вид никого не оставил равнодушным.
Певица Елена Темникова умеет удивлять публику смелыми образами. Вот и в этот раз ее внешний вид никого не оставил равнодушным.
В кадре артистка позирует в большой черной футболке, из-под которой кокетливо выглядывают ее обнаженные ягодицы. Лицо бывшая солистка группы "Серебро" прикрывает картонной черной маской в виде знаменитого героя компании Disney Микки Мауса. По всей видимости, звезда отечественного шоу-бизнеса таким образом хотела представить в облике символа будущего года.
"Идеальный подарок на Новый год. Новое
лекало. Теперь моя любимая. Обожаю. Горжусь. Пусть у вас все будет
хорошо в 2020. А если подкрадется стресс – покажите ему (средний палец – прим.ред.)и ничего не
бойтесь, ведь на вас символ года. И жмякайте Микки почаще. Наощупь он оочень кайфовый" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Елена в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники закономерно пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Многие высказали комплименты в адрес артистки.
"
Супер, твои почти , ягодицы!!!
", "Попку поближе) ", "
С такой мышкой все счастливыми будем😍", "
Растопила лед вокруг🔥
", "
Самая лучшая!😘😍💦👄❤️👅👄🤤", "
а можно больше наподобие фоток?🔥🤤🤤🍑 просто💥
", " Ох всем твоего мышонка хочется пожмакать😜
", – высказались восторженные комментаторы.
Публикация от (@lenatemnikovaofficial) 27 Дек 2019 в 7:11 PST