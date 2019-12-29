Ведущая Орла и Решки Регина Тодоренко нередко любит пошутить. Так девушка прилюдно ухватила супруга Влада Топалова за интимное место.

Ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко нередко любит пошутить. Так девушка прилюдно ухватила супруга Влада Топалова за интимное место.Певец предстал перед поклонниками в образе сказочного волшебника Деда Мороза. Он облачился в голубую шубу, надел накладную бороду и взял в руки посох. Его же жена предпочла для себя более современный образ Снегурочки – она надела бирюзовое платье в пол.Впрочем, как сообщает , пользователи Сети обратили внимание не столько на наряды знаменитостей, сколько на их позу. Так один из комментаторов ненавязчиво поинтересовался, а куда это Регина лезет: "Надеюсь, птица счастья клюнула меня. А куда тянется рука?"