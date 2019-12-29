Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в облегающем наряде. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды и заподозрили ее в беременности.

Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии в облегающем наряде. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды и заподозрили ее в беременности.На видеозаписи, опубликованной в Сети, Наталья Чистякова-Ионова танцует вместе с солисткой "А’Студио" Кети Топурией. В кадре Глюкоза позирует в платье голубого цвета и солнцезащитных очках. Облегающий наряд подчеркивает округлившийся живот звезды.Ролик вызвал настоящий переполох. Поклонники предположили, что исполнительница ожидает третьего ребенка. "Мы одним видим у Глюкозы животик? Это джемпер такой неудачный или третий ребенок на подходе?", – написали авторы телеграм-канала "Только никому".Материал дополняется.