Певица Алла Пугачева много лет дружила с актрисой, педагогом и режиссером Галиной Волчек. Худрук Современника даже надеялась, что Примадонна сыграет что-то в театре. Поэтому смерть Галины Борисовны Примадонна восприняла как личную потерю.

Певица Алла Пугачева много лет дружила с актрисой, педагогом и режиссером Галиной Волчек. Худрук "Современника" даже надеялась, что Примадонна сыграет что-то в театре. Поэтому смерть Галины Борисовны Примадонна восприняла как личную потерю.Кристина Орбакайте и Филиипп Киркоров всегда считали Галиной Волчек членом своих семей. Поэтому онни пришли проститься с худруком "Современника". А вот Алла Пугачева в здании на Чистых прудах не появилась. И отправила вместо себя мужа – Максима Галкина."Сегодня каждому легче молчать, чем говорить, – признался юморист. – 19-го декабря, когда праздновали день рождения Волчек, не было никаких признаков того, что ее не станет. Я вспоминаю, что она была невероятно мужественным человеком. Мы много лет дружили, но я никогда ее не видел отчаявшейся и грустной".Объяснил Максим и отсутствие знаменитой жены: "Сегодня Кристина здесь и брат мой. Здесь должна быть Алла Борисовна. Но у нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь. Спасибо, что были бабушкой для наших детей. Страна держится за счет таких людей".Напомним, что в день смерти Волчек на странице Пугачевой в социальной сети "Инстаграм появилась запись": "Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу".Вообще, певица в" Инстаграме " не раз выкладывала совместные фото своих малышей Лизы и Гарри вместе с Галиной Борисовной. Снимки она сопровождала краткой подписью: "С любимой бабушкой Галей". А два года назад, как и Алла Пугачева, проводила лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания детей Аллы Борисовны с Галиной Борисовной. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.