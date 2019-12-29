Британский актер Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в собственном доме в Белфасте. Причина смерти звезды пока не раскрывается. Трагическое известие стало ударом для родственников и ..

Британский актер Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в собственном доме в Белфасте. Причина смерти звезды пока не раскрывается.Трагическое известие стало ударом для родственников и коллег артиста. "Он был настолько разносторонним, что мог сыграть кого угодно, он был настолько обожаем, что его приглашали на постановки снова и снова", – приводит сообщение агентства The Extras Dept телеканал "Звезда".Напомним, Эндрю Данбар прославился благодаря роли Старка в культовом сериале "Игра престолов". Актер также снялся в таких проектах, как "Сверхъестественное" и "Звездные врата: Вселенная".