Стороны конфликта в Донбассе готовятся к обмену задержанными. Народные республики и Киев уже заявили, что все условия для его проведения выполнены.

Стороны конфликта в Донбассе готовятся к обмену задержанными. Народные республики и Киев уже заявили, что все условия для его проведения выполнены.Ожидается, что процедуру проведут в районе пункта пропуска Горловка – Майорское; это на линии разграничения в Донецкой республике.Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек, при этом рассчитывают, что домой в Донбасс вернутся 87 человек, которых удерживал Киев. Это предварительные данные, списки ещё уточняются.Обмен на юго-востоке Украины не проводили уже два года. Ускорить процесс потребовали участники встречи в "нормандском формате".По некоторым данным, в списки для обмена Киев включил также бойцов "Беркута". Бывших спецназовцев суд в Киеве накануне освободил из-под ареста.Агрессивные сторонники Майдана устроили акцию протеста у Лукьяновского СИЗО. Радикалы блокировали выезды и выкрикивали оскорбления в адрес полиции.