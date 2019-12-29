Первый за последние два года обмен пленными начался в районе контрольного пункта въезда-выезда Горловка - Майорское на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, подлежащие обмену лица уже отправились в так называемую серую зону. Это территория между позициями конфликтующих сторон, где пройдет непосредственная процедура обмена.

Первый за последние два года обмен пленными начался в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Как сообщила ТАСС омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова, подлежащие обмену лица, удерживаемые в ДНР, уже отправились в так называемую серую зону. Это территория между позициями конфликтующих сторон, где пройдет непосредственная процедура обмена.Автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении омбудсменов самопровозглашенных ДНР и ЛНР заезжают на КПП "Майорское", передает "Интерфакс". По словам Морозовой, первой своих задержанных Киеву передаст Луганская народная республика."Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР", — рассказала она.Морозова добавила, что в ДНР разыскивают еще порядка 160 человек и надеются, что дальше работа пойдет быстрее."Переговорщики ведут себя корректно, у нас возобновился диалог", — отметила омбудсмен.Договоренности провести обмен пленными в Донбассе до Нового года были приняты лидерами стран "нормандской четверки" — Германии, России, Франции и Украины — на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Обмен пройдет по принципу "всех установленных на всех установленных". Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.Окончательные цифры будут известны по итогам верификации, передает РИА Новости. По словам Дарьи Морозовой, 22 человека из списка Донецка "отказывались освобождаться", при этом два человека согласились перемещаться в ДНР, еще три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины.