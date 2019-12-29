Мужчина попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу, где и был сбил автобусом. 69-летний пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Момент аварии запечатлел регистратор, установленный в автомобиле случайного очевидца.

Автомобильный регистратор запечатлел наезд на пешехода, произошедший утром в минувшую пятницу, 27 декабря, в городе Сосновый Бор в Ленинградской области.Мужчина попытался перебежать проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса слишком поздно отреагировал на его появление и не успел остановиться, поэтому сбил человека.Как сообщают СМИ, пострадавший – 69-летний мужчина, был доставлен в больницу.