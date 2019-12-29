Награждение состоялось в рамках молодежного добровольческого форума «Кто, если не мы?»

В городе Меленки прошел Молодежный добровольческий форум «Кто, если не мы?», на котором подвели итоги социально-значимой деятельности в районе. Работали несколько тематических площадок: патриотическое направление добровольчества, поисковое, социальное, экологическое и профилактическое направления. В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения активистов добровольческого движения по итогам 2019 года.Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Меленковскому району Елена Акимова наградила почетными грамотами активных членов объединения «Добровольный патруль полиции», за оказанное полицейским содействие в работе. В завершение мероприятия Елена Викторовна поздравила собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством, и напомнила о мерах безопасности при нахождении на улице и в местах массового пребывания граждан.