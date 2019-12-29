По словам заявительницы, она передала незнакомцу денежные средства в счет оплаты мобильного телефона, который он пообещал купить по закупочной цене магазина...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 32-летней москвички. Женщина сообщила, что в ходе общения с малознакомым мужчиной передала ему денежные средства в счет оплаты мобильного телефона, который незнакомец пообещал купить по закупочной цене магазина, где, с его слов, он работал. Но, получив деньги, в дальнейшем мужчина на связь не вышел и обещанное не выполнил. С аналогичным заявлением в полицию обратился 33-летний житель столицы, который сообщил, что малознакомый мужчина, с которым он познакомился в Интернете, пообещал ему приобрести дорогостоящий портативный компьютер известной фирмы со значительной скидкой. Заявитель передал мужчине денежные средства, после чего тот перестал выходить на связь и обязательства не выполнил. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Верземнека задержали подозреваемого – 40-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник не имел возможности приобрести дорогостоящие гаджеты по низкой цене, так как нигде не работал. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60