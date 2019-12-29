Московские спасатели извлекли мужчину из мусоропровода многоэтажного дома. Вызванные спасатели извлекли мужчину и передали его бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Московские спасатели извлекли мужчину из мусоропровода многоэтажного дома, сообщает ТАСС. По предварительной информации, мужчина пытался достать вещи, упавшие в мусоропровод, но выбраться обратно не смог.Инцидент произошел на улице Кибальчича. Вызванные спасатели извлекли мужчину и передали его бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.Годом ранее минские спасатели извлекли из мусоропровода мужчину, потянувшегося за связкой ключей. Вынося мусор на 9-м этаже, минчанин случайно выбросил и ключи от квартиры и полез за ними в мусоропровод. Ключи он нашел на уровне 6-го этажа, но выбраться самостоятельно уже не смог. Крики застрявшего минчанина услышали соседи и вызвали спасателей. А уронившего в мусоропровод телефон американца спасатели вытаскивали с помощью ремней.