Врио начальника УВД по ТиНАО полковник полиции Александр Дрожжин от лица всего руководящего и личного состава стражей порядка Новой Москвы пожелал ветеранам здоровья и долголетия...

В преддверии Нового года и Рождества врио начальника УВД по ТиНАО полковник полиции Александр Дрожжин вместе с личным составом посетили ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, проживающих на территории Новой Москвы.Новогодние поздравления от руководства и всего личного состава УВД по ТиНАО принимал один из старейших ветеранов, проживающих на территории Новой Москвы, – ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Хаким Гафоров. Еще будучи учеником 5 класса, он попал на фронт, служил в пограничных войсках НКВД, в том числе на Северном Кавказе и на границе с Китайской Народной Республикой. В 1953 году пришел на службу в милицию в родном городе Душанбе, тогда еще Сталинабаде, и более чем за 25 лет прошел путь от сержанта до полковника милиции. Хаким Гафоров от всего сердца поблагодарил гостей, которые по уже ставшей доброй традиции поздравляют ветерана со всеми знаменательными праздниками или навещают просто справиться о здоровье, за теплое отношении и внимание.Также в этот день поздравления от врио начальника УВД по ТиНАО полковника полиции Александра Дрожжина принимали ветераны органов внутренних дел, служившие на территории нынешней Новой Москвы. Семья Доровских – Геннадий Александрович и Надежда Дмитриевна – вместе не только служили более 20 лет в органах внутренних дел, он в должности помощника начальника отдела – оперативного дежурного Троицкого ОВД Подольского УВД Московской области, она в должности паспортистки паспортного стола того же подразделения, но и в этом году отметили 35-летний юбилей совместной жизни. Не оставил без внимания и новогоднего подарка «Полицейский Дед Мороз» ветерана органов внутренних дел майора милиции в отставке Анатолия Ивановича Федотова. Начав с должности участкового уполномоченного милиции, Анатолий Иванович прошел более чем за 30 лет путь до начальника паспортного стола в Щербинском отделе милиции, откуда с большим почетом ушел на заслуженный отдых.Врио начальника УВД по ТиНАО полковник полиции Александр Дрожжин от лица всего руководящего и личного состава стражей порядка Новой Москвы пожелал ветеранам здоровья и долголетия, выразил благодарность за доблесть и отвагу и вручил памятные новогодние подарки.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79