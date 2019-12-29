В здании театра Современник на Чистопрудном бульваре началось прощание с его художественным руководителем - народной артисткой СССР Галиной Волчек. Она скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

В здании театра "Современник" на Чистопрудном бульваре началось прощание с его художественным руководителем — народной артисткой СССР Галиной Волчек. Она скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.Проститься с Волчек пришли десятки ее поклонников, коллег и учеников, общественные деятели, артисты, в том числе Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов. В холле театра установлен портрет актрисы в зрительном зале "Современника". На снимке запечатлены те, кто всегда останется в "Современнике" — Олег Ефремов, Олег Даль, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие.Гроб с телом Галины Волчек установлен на сцене "Современника", присутствуют ее родные и близкие, передает ТАСС. После прощания и гражданской панихиды народную артистку похоронят на Новодевичьем кладбище. Могила Волчек будет находиться рядом с могилой режиссера Марка Захарова — на участке номер 5. Рядом похоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.В связи со смертью своего художественного руководителя в "Современнике" внесли изменения в текущий репертуар. В частности, 30 декабря будет отменен спектакль "С наступающим" . Как пояснили в театре, играть веселую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно. В "Современнике" надеются на понимание зрителей.Галина Волчек стала главным режиссером театра "Современник" в 1972 году. С 1989 года она была художественным руководителем театра. В кино Волчек известна ролями в фильмах "Дон Кихот", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля", "Русалочка" и "Тевье-молочник".26 декабря она скончалась в одной из клиник столицы, куда ранее была госпитализирована с воспалением легких.