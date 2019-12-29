Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Канады на проходящем в Чехии чемпионате мира со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной в истории официальных встреч двух команд.

Молодежная сборная России по хоккею разгромила сверстников из Канады на проходящем в Чехии чемпионате мира со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной в истории официальных встреч двух команд.Главный тренер нашей команды Валерий Брагин считает, что обыграть канадцев помогла правильно выбранная тактика. "Мы играли тактически грамотно с первой до последней минуты. И это радует. В матче было два-три отрезка неправильных, но мы все поправили. Главное — все поняли, что многое решается тактически правильной игрой", — приводит слова Брагина ТАСС."Не думаю, что канадцы испугались. Наши удачно забили, а это имеет большое значение в таких играх. Приходит уверенность, у соперника, напротив, начинается спешка и возникают ошибки. Мы знали, что будет жесткая игра, радует то, что мы не в чем не уступили. Это групповая игра, результат хороший, но самое главное — качество игры, оно удовлетворило, но большинство еще нужно улучшать", — добавил тренер российской молодежки.