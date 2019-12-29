Музыкант Валерий Сюткин выпустил новый клип на песню Время не проведешь. Он посвятил его знаменитостям, которых мы потеряли в уходящем году.

Музыкант Валерий Сюткин выпустил новый клипна песню "Время не проведешь". Он посвятил его знаменитостям, которых мы потеряли в уходящем году.В черно-белом ролике композитор напомнил о трагических смертях Марка Захарова, Владимира Этуша, Сергея Юрского, Алексея Булдакова, Галины Волчек, Элины Быстрицкой, Георгия Данелии и Франко Дзеффирелли. Примечательно, что в клипе не было упоминания об одной из самых громких потерь 2019 года – гибели Юлии Началовой.Сюткин оправдался тем, что в трехминутном видео просто не хватило места. Он утверждает, что при всем желании невозможно было поместить все потери, так как тайминг ограничен."Там просто физически не было места. Мы потеряли очень много в этом году. Здесь нет классификации какой-то. Но все-таки, принося соболезнования родным Юлии Началовой и Децла, Галина Борисовна Волчек и Мишель Легран все-таки в очереди первые, понимаете. И, поскольку нужно было три секунды на каждого человека, физически их просто не уместил режиссер клипа. А я – автор песни, это не ко мне", – пояснил Валерий.