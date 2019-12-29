Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил о желании представлять свою страну на Евровидении-2020. Эту новость прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян.

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, заявил о желании представлять свою страну на "Евровидении-2020". Эту новость прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян.По мнению эксперта, композиция в исполнении Верки Сердючки "Make It Rain Champagne" имеет все шансы на победу на "Евровидении-2020". Он утверждает, что это реальный еврохит.Хотя, насколько я понимаю, Украина как обычно проведет отбор, а сам Андрей Данилко будет в его жюри. Это делает мизерными его шансы на участие в Евровидении. Я далек от мысли, что повторится ситуация прошлого года, когда после того, как Maruv совершила демарш, от Украины оказалось вообще некому ехать на этот конкурс. А что касается Крыма, то Андрей Данилко классно троллит аудиторию. Его слова про бесконечные вопросы на Украине про принадлежность полуострова дословно можно перевести так: "Пока вы тут играете в политику я снова поеду на Евровидение и просто зажгу там". Ну а чей Крым жители полуострова давно уже сказали. Только слушать их на Украине никто не хочет. Украинским политикам плевать на их мнение. Их только земля интересует. А это путь в никуда", – высказался Манукян.27 Дек 2019 в 7:04 PSTНапомним, в прошлом году никто не представлял Украину на "Евровидении". Певице Maruv предложили это сделать, но та отказалась. Артистка не захотела подписывать контракт, запрещающий выступать в России.